На європейський ринок вийде електрифікований кросовер Volvo із запасом ходу 1200 км (фото)

Volvo XC70 повертається до Європи в новому форматі. Тепер це електрифікований сімейний кросовер.

Новий Volvo XC70 з’явиться на європейському ринку в другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Volvo XC70 нового покоління зазнав кардинальних змін. Тепер це не універсал підвищеної прохідності, а 4,8-метровий сімейний кросовер.

Volvo XC70 пропонують у плагін-гібридних версіях Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC70 2026 пропонують виключно в плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. У передньопривідній версії віддача складає 318 к. с., а в повнопривідній – 460 сил. Потужніша версія стартує до сотні за 5,3 с.

Плагін-гібрид витрачає у середньому 5,8-6,5 л на 100 км. Доступні батареї ємністю 21,2 та 39,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 116 і 212 км, відповідно. На бензині та електротязі XC70 може проїхати понад 1200 км. Швидка зарядка на 80% займає 23 хвилини.

Модель багато оснащена Фото: Volvo

Ціна Volvo XC70 в Європі наразі невідома, але зазначається, що він займе нішу між плагін-гібридними Volvo XC60 (66 тис. євро) та XC90 (89 тис. євро). У Китаї, де виробляють авто, його вартість еквівалентна 52 тис. євро. Топова версія моделі отримає панорамний дах, електропривід крісел, систему навпівавтономного руху та акустику Harman Kardon із 23 динаміками.

