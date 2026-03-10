На европейский рынок выйдет электрифицированный кроссовер Volvo с запасом хода 1200 км (фото)

Volvo XC70 возвращается в Европу в новом формате. Теперь это электрифицированный семейный кроссовер.

Новый Volvo XC70 появится на европейском рынке во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Volvo XC70 нового поколения претерпел кардинальные изменения. Теперь это не универсал повышенной проходимости, а 4,8-метровый семейный кроссовер.

Volvo XC70 предлагают в плагин-гибридных версиях Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC70 2026 предлагается исключительно в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. В переднеприводной версии отдача составляет 318 л. с., а в полноприводной — 460 сил. Более мощная версия стартует до сотни за 5,3 с.

Плагин-гибрид расходует в среднем 5,8-6,5 л на 100 км. Доступны батареи емкостью 21,2 и 39,6 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 116 и 212 км, соответственно. На бензине и электротяге XC70 может проехать более 1200 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 23 минуты.

Модель богато оснащена Фото: Volvo

Цена Volvo XC70 в Европе пока неизвестна, но отмечается, что он займет нишу между плагин-гибридными Volvo XC60 (66 тыс. евро) и XC90 (89 тыс. евро). В Китае, где производят авто, его стоимость эквивалентна 52 тыс. евро. Топовая версия модели получит панорамную крышу, электропривод кресел, систему полуавтономного движения и акустику Harman Kardon с 23 динамиками.

