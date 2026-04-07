Менш ніж 10 хвилин: електрокар від Geely та Volvo показав рекордно швидку зарядку (відео)

Електромобіль Lynk & Co 10 продемонстрував надшвидку у світі зарядку. Аби повністю підзарядити велику батарею, йому потрібно менш ніж 10 хвилин.

Новий Lynk & Co 10 підтримує швидку зарядку на 1,1 МВт і навіть після 80% потужність залишається на рівні 500 кВт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Можливості нової моделі продемонстрували публічно на одній зі швидкісних зарядних станцій Zeekr (обидва бренди входять до концерну Geely). Зафіксовано такі результати.

зарядка з 10% до 70% — 4 хвилини 22 секунди;

зарядка з 10% до 80% — 5 хвилин 32 секунди;

зарядка з 10% до 97% — 8 хвилин 42 секунди.

Lynk & Co 10 пройшов оновлення та отримав нову батарею Фото: Lynk & Co

Таким чином, новий Lynk & Co 10 встановив рекорд швидкості зарядки та перевершив досягнення електромобілів BYD нового сімейства із батареєю Blade Battery 2.0.

П'ятиметровий електромобіль Lynk & Co 10 — спільна розробка Geely та Volvo. Оновлений седан 2026 року отримав сучасніші силові установки потужністю 402-912 сил з 900-вольтним електрообладнанням. Ємність літій-залізо-фосфатної (LFP) батареї поки не розкривають, але очікується, що вона складе приблизно 100-103 кВт∙год, а запас ходу сягне 900 км.

До речі, нещодавно в Києві з'явився надпотужний 880-сильний кросовер Lynk & Co на базі Volvo XC90.

