Запас ходу 800 км і швидка зарядка: дебютував доступний електрокар від Geely і Volvo (фото)

Презентовано новий Lynk & Co 10 2026. Недорогий електричний седан від преміального підрозділу Geely став потужнішим, швидше заряджається та має більший запас ходу.

Оновлений електромобіль Lynk & Co 10 офіційно представили в Китаї на другий день після того, як він встановив рекорд швидкості зарядки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Lynk & Co 10+ отримав обвіс, антикрило і 21-дюймові диски Фото: Lynk & Co

П'ятиметровий спортивний седан Lynk & Co 10 — модернізована версія моделі Z10. Над ним спільно працювали спеціалісти Geely та Volvo. Ціна Lynk & Co 10 становить від 200 000 до 230 000 юанів ($29 000 — 33 300).

Новий Lynk & Co 10 2026 зберігає стрімкий силует та фірмову рису бренду — високо посаджені фари. Відрізнити оновлений седан можна за інакшими бамперами та дверними ручками. Також з'явився заряджений Lynk & Co 10+ із обвісом, антикрилом та 21-дюймовими дисками.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Lynk & Co

Салон Lynk & Co 10 фактично не змінився — там залишилися скошене кермо, вузький цифровий щиток приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін. Усі сидіння отримали підігрів, вентиляцію і масаж, а передні крісла мають і електропривід. Також комплектація включає 1600-ватну акустику від Harman Kardon з 23 динаміками і систему напівавтономного руху.

Основну увагу приділили новим силовим установкам. Електромобіль Lynk & Co 10 дебютував у задньопривідних версіях на 402 і 496 сил, а також у 912-сильному повнопривідному варіанті. Найпотужніший седан стартує до сотні за 2,8 с.

Топова версія отримала 912-сильну установку Фото: Lynk & Co

На вибір доступні нові батареї ємністю 77 і 95 кВт∙год, а запас ходу сягає 816 км. 900-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 1,1 МВт: у такому режимі зарядити батарею на 97% за рекордні 8 хвилин і 42 секунди.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явився потужний кросовер Lynk & Co на базі Volvo XC90.

