Volkswagen Golf і T-Roc отримали нові версії з витратою менш ніж 5 л на 100 км (фото)

Volkswagen впроваджує гібридні установки нового типу. Першими економічні версії отримали VW Golf і T-Roc.

Гібриди Volkswagen Golf і T-Roc презентували на Віденському моторному симпозіумі й надійдуть у продаж із четвертого кварталу нинішнього року. Про них розповіли на сайті німецького автовиробника.

Гібриди Volkswagen випускатимуть у версіях на 136 і 170 сил Фото: Volkswagen

Нові Volkswagen Golf Hybrid та T-Roc Hybrid займуть нішу між "м’якими" гібридами eTSI та плагін-гібридами GTE.

Гібридна установка Volkswagen складається із 1,5-літрової бензинової турбочетвірки, пари електромоторів та батареї ємністю 1,6 кВт∙год. Запропонують версії потужністю 136 та 170 к. с.

Точна витрата пального не повідомляється, проте зазначається, що вона буде нижчою, аніж у версій eTSI. Для довідки: Volkswagen T-Roc eTSI витрачає 5,5-5,6 л на 100 км, а Volkswagen Golf eTSI – 5,3-5,4 л/100 км. Отже, гібриди споживатимуть менш, ніж 5 л на 100 км.

1,5-літрова бензинова турбочетвірка працює з двома електромоторами Фото: Volkswagen

Гібриди Volkswagen зможуть проїжджати невеликі відстані на електротязі. На швидкості до 60 км/год бензиновий двигун виконує роль генератора та живить електромотори, а от після 60 км/год турбочетвірка виходить на перші ролі, а електромотори їй допомагають. Силові установки матимуть режими Sport, Comfort і Eco, причому в останньому випадку потужність обмежуватиметься на рівні 70%.

