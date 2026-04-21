Флагман і недорогий кросовер: Volkswagen показав електрокари із запасом ходу 700 км (фото)
Volkswagen поступово розширює свою електричну лінійку ID. Невдовзі її поповнять великий флагманський седан та доступний кросовер.
Нові електромобілі Volkswagen ID представили в Китаї за кілька днів до відкриття Пекінського автошоу. Про це повідомляє сайт Autohome.
Формально поки обидва електромобілі Volkswagen є передсерійними концептами, проте уже відомо, що виробництво авто на китайських підприємствах стартує у нинішньому році.
Volkswagen ID.Unyx 09
Флагманський п’ятиметровий седан є побратимом моделі Volkswagen ID.Unyx 08 та має схожий дизайн передньої частини з тоненькими фарами. У нього стрімкий силует із довгим капотом, вигнутим дахом та вкороченою "кормою".
Салон Volkswagen ID.Unyx 09 не показали, проте очікується, що електрокар збереже компонування побратима із невеликим цифровим щитком приладів та двома крупними сенсорними дисплеями.
Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 08 поділиться і силовими установками. Кросовер пропонують у версіях на 308 та 496 к. с. із батареями ємністю 82,4 і 95 кВт∙год та запасом ходу 630-730 км.Важливо
Volkswagen ID.Aura T6
Недорогий електрокросовер Volkswagen ID.Aura T6 – представник нового сімейства моделей, створених спільно із FAW. Подробиці поки тримають у секреті, проте відомо, що вони матимуть нову електричну архітектуру та систему напівавтономного руху з лідаром.
До того ж, новий Volkswagen ID.Aura T6 вирізняється нетиповим для електрокарів марки дизайном із вузькими фарами та більшою кількістю граней.
Між іншим, нещодавно дебютував найдешевший кросовер Volkswagen за $11 500.
Також Фокус розповідав про новий Mercedes C-Class, який став електрокаром.