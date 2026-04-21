Флагман і недорогий кросовер: Volkswagen показав електрокари із запасом ходу 700 км (фото)

Volkswagen поступово розширює свою електричну лінійку ID. Невдовзі її поповнять великий флагманський седан та доступний кросовер.

Нові електромобілі Volkswagen ID представили в Китаї за кілька днів до відкриття Пекінського автошоу. Про це повідомляє сайт Autohome.

Формально поки обидва електромобілі Volkswagen є передсерійними концептами, проте уже відомо, що виробництво авто на китайських підприємствах стартує у нинішньому році.

VW ID.Unyx 09 вирізняється стрімким профілем

Volkswagen ID.Unyx 09

Флагманський п’ятиметровий седан є побратимом моделі Volkswagen ID.Unyx 08 та має схожий дизайн передньої частини з тоненькими фарами. У нього стрімкий силует із довгим капотом, вигнутим дахом та вкороченою "кормою".

Запас ходу Volkswagen ID.Unyx 09 перевищить 700 км

Салон Volkswagen ID.Unyx 09 не показали, проте очікується, що електрокар збереже компонування побратима із невеликим цифровим щитком приладів та двома крупними сенсорними дисплеями.

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 08 поділиться і силовими установками. Кросовер пропонують у версіях на 308 та 496 к. с. із батареями ємністю 82,4 і 95 кВт∙год та запасом ходу 630-730 км.

Volkswagen ID.Aura T6

Volkswagen ID.Aura T6 — доступний сімейний електрокросовер

Недорогий електрокросовер Volkswagen ID.Aura T6 – представник нового сімейства моделей, створених спільно із FAW. Подробиці поки тримають у секреті, проте відомо, що вони матимуть нову електричну архітектуру та систему напівавтономного руху з лідаром.

Електрокар отримає систему напівавтономного руху

До того ж, новий Volkswagen ID.Aura T6 вирізняється нетиповим для електрокарів марки дизайном із вузькими фарами та більшою кількістю граней.

