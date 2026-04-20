Кардинальні зміни: представлено новий Mercedes C-Class (фото)

У Німеччині презентували новий Mercedes C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром.

Електромобіль Mercedes C-Class вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Силует електрокара став стрімкішим Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes C-Class

Седан Mercedes C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Його силует стрімкіший, встановлені широка хромована решітка радіатора з підсвічуванням та оптика, прикрашена логотипами Mercedes.

Седан має низький (0,22) аеродинамічний коефіцієнт. Він збудований на сучасній електричній платформі MB.EA-M від кросовера MercedesGLC EQ і суттєво підріс у розмірах.

На передню панель розтягнули великий екран Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes C-Class 2026:

довжина — 4883 мм;

ширина — 1892 мм;

висота — 1503мм;

колісна база — 2962 мм.

Салон Mercedes C-Class 2026

В інтер'єрі Mercedes C-Class посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран.

Панорамний дах підсвічено логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. Серед опцій є потужна акустика Burmester та покращена система напівавтономного руху.

У базовій версії передні сидіння отримали електропривід, а задні — регульовану спинку. Новий Mercedes C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника — 470 л, також є 101-літровий відсік спереду.

Новий Mercedes C-Class, характеристики

Електромобіль Mercedes C-Class дебютував у повнопривідній версії C400 4Matic на 490 к.с., яка здатна розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 210 км/год. Пізніше з'явиться дешевший задньопривідний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвіска.

Об'єм багажника седана складає 470 л Фото: Mercedes-Benz Спереду є 101-літровий відсік Фото: Mercedes-Benz

Батарея ємністю 94 кВт∙год забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км — із заднім. 800-вольтна архітектура підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт: у такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км.

Між іншим, на ринок виходить електричний наступник Mercedes V-Class і Vito.

