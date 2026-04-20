Кардинальные изменения: представлен новый Mercedes C-Class (фото)

В Германии презентовали новый Mercedes C-Class 2026. Премиальный седан существенно изменился и стал электрокаром.

Электромобиль Mercedes C-Class выйдет на рынок до конца года и первое время будет продаваться параллельно с бензиновым предшественником. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Силуэт электрокара стал стремительнее Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes C-Class

Седан Mercedes C-Class выдержан в новом фирменном стиле и стал более выразительным на вид. Его силуэт более стремительный, установлены широкая хромированная решетка радиатора с подсветкой и оптика, украшенная логотипами Mercedes.

Седан имеет низкий (0,22) аэродинамический коэффициент. Он построен на современной электрической платформе MB.EA-M от кроссовера MercedesGLC EQ и существенно подрос в размерах.

Відео дня

На переднюю панель растянули большой экран Фото: Mercedes-Benz

Габариты Mercedes C-Class 2026:

длина — 4883 мм;

ширина — 1892 мм;

высота — 1503мм;

колесная база — 2962 мм.

Салон Mercedes C-Class 2026

В интерьере Mercedes C-Class усилена шумоизоляция и используются экологичные материалы, а панорамная крыша получила подсветку в виде трехлучевых звезд. На всю ширину передней панели растянули большой трехсекционный экран.

Панорамная крыша подсвечена логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

В мультимедийную систему интегрировали ChatGPT, Zoom, Google Maps и Gemini. Также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Среди опций есть мощная акустика Burmester и улучшенная система полуавтономного движения.

В базовой версии передние сиденья получили электропривод, а задние — регулируемую спинку. Новый Mercedes C-Class 2026 просторнее предшественника. Объем багажника — 470 л, также есть 101-литровый отсек спереди.

Важно

Новый Mercedes C-Class, характеристики

Электромобиль Mercedes C-Class дебютировал в полноприводной версии C400 4Matic на 490 л.с., которая способна разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 210 км/ч. Позже появится более дешевый заднеприводный вариант. Седан получил управляемые задние колеса, а за доплату доступна пневмоподвеска.

Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Батарея емкостью 94 кВт∙ч обеспечивает запас хода 762 км с полным приводом и примерно 800 км — с задним. 800-вольтная архитектура поддерживает быструю зарядку мощностью 330 кВт: в таком режиме за 10 минут можно добавить 325 км.

Между прочим, на рынок выходит электрический преемник Mercedes V-Class и Vito.

