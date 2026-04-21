Флагман и недорогой кроссовер: Volkswagen показал электрокары с запасом хода 700 км (фото)

Volkswagen ID.Unyx 09
Volkswagen ID.Unyx 09 — флагманский электрический седан | Фото: Volkswagen

Volkswagen постепенно расширяет свою электрическую линейку ID. Вскоре ее пополнят большой флагманский седан и доступный кроссовер.

Новые электромобили Volkswagen ID представили в Китае за несколько дней до открытия Пекинского автошоу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Формально пока оба электромобиля Volkswagen являются предсерийными концептами, однако уже известно, что производство авто на китайских предприятиях стартует в нынешнем году.

VW ID.Unyx 09
VW ID.Unyx 09 отличается стремительным профилем
Volkswagen ID.Unyx 09

Флагманский пятиметровый седан является собратом модели Volkswagen ID.Unyx 08 и имеет похожий дизайн передней части с тоненькими фарами. У него стремительный силуэт с длинным капотом, изогнутой крышей и укороченной "кормой".

Volkswagen ID.Unyx 09
Запас хода Volkswagen ID.Unyx 09 превысит 700 км
Салон Volkswagen ID.Unyx 09 не показали, однако ожидается, что электрокар сохранит компоновку собрата с небольшим цифровым щитком приборов и двумя крупными сенсорными дисплеями.

Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 08 поделится и силовыми установками. Кроссовер предлагается в версиях на 308 и 496 л. с. с батареями емкостью 82,4 и 95 кВт∙ч и запасом хода 630-730 км.

Volkswagen ID.Aura T6

VW ID.Aura T6
Volkswagen ID.Aura T6 — доступный семейный электрокроссовер
Недорогой электрокроссовер Volkswagen ID.Aura T6 — представитель нового семейства моделей, созданных совместно с FAW. Подробности пока держатся в секрете, однако известно, что они будут иметь новую электрическую архитектуру и систему полуавтономного движения с лидаром.

Volkswagen ID.Aura T6
Электрокар получит систему полуавтономного движения
К тому же, новый Volkswagen ID.Aura T6 отличается нетипичным для электрокаров марки дизайном с узкими фарами и большим количеством граней.

Между прочим, недавно дебютировал самый дешевый кроссовер Volkswagen за $11 500.

