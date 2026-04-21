Флагман и недорогой кроссовер: Volkswagen показал электрокары с запасом хода 700 км (фото)

Volkswagen постепенно расширяет свою электрическую линейку ID. Вскоре ее пополнят большой флагманский седан и доступный кроссовер.

Новые электромобили Volkswagen ID представили в Китае за несколько дней до открытия Пекинского автошоу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Формально пока оба электромобиля Volkswagen являются предсерийными концептами, однако уже известно, что производство авто на китайских предприятиях стартует в нынешнем году.

VW ID.Unyx 09 отличается стремительным профилем Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.Unyx 09

Флагманский пятиметровый седан является собратом модели Volkswagen ID.Unyx 08 и имеет похожий дизайн передней части с тоненькими фарами. У него стремительный силуэт с длинным капотом, изогнутой крышей и укороченной "кормой".

Запас хода Volkswagen ID.Unyx 09 превысит 700 км Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.Unyx 09 не показали, однако ожидается, что электрокар сохранит компоновку собрата с небольшим цифровым щитком приборов и двумя крупными сенсорными дисплеями.

Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 08 поделится и силовыми установками. Кроссовер предлагается в версиях на 308 и 496 л. с. с батареями емкостью 82,4 и 95 кВт∙ч и запасом хода 630-730 км.

Volkswagen ID.Aura T6

Volkswagen ID.Aura T6 — доступный семейный электрокроссовер Фото: autohome.com.cn

Недорогой электрокроссовер Volkswagen ID.Aura T6 — представитель нового семейства моделей, созданных совместно с FAW. Подробности пока держатся в секрете, однако известно, что они будут иметь новую электрическую архитектуру и систему полуавтономного движения с лидаром.

Электрокар получит систему полуавтономного движения Фото: autohome.com.cn

К тому же, новый Volkswagen ID.Aura T6 отличается нетипичным для электрокаров марки дизайном с узкими фарами и большим количеством граней.

