Volkswagen Golf и T-Roc получили новые версии с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Volkswagen внедряет гибридные установки нового типа. Первыми экономичные версии получили VW Golf и T-Roc.

Гибриды Volkswagen Golf и T-Roc презентовали на Венском моторном симпозиуме и поступят в продажу с четвертого квартала нынешнего года. О них рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Гибриды Volkswagen будут выпускать в версиях на 136 и 170 сил Фото: Volkswagen

Новые Volkswagen Golf Hybrid и T-Roc Hybrid займут нишу между "мягкими" гибридами eTSI и плагин-гибридами GTE.

Гибридная установка Volkswagen состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки, пары электромоторов и батареи емкостью 1,6 кВт∙ч. Предложат версии мощностью 136 и 170 л. с.

Точный расход топлива не сообщается, однако отмечается, что он будет ниже, чем у версий eTSI. Для справки: Volkswagen T-Roc eTSI расходует 5,5-5,6 л на 100 км, а Volkswagen Golf eTSI — 5,3-5,4 л/100 км. Таким образом, гибриды будут потреблять менее 5 л на 100 км.

1,5-литровая бензиновая турбочетверка работает с двумя электромоторами Фото: Volkswagen

Гибриды Volkswagen смогут проезжать небольшие расстояния на электротяге. На скорости до 60 км/ч бензиновый двигатель выполняет роль генератора и питает электромоторы, а вот после 60 км/ч турбочетверка выходит на первые роли, а электромоторы ей помогают. Силовые установки будут иметь режимы Sport, Comfort и Eco, причем в последнем случае мощность будет ограничиваться на уровне 70%.

