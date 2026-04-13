На украинский рынок выходит недорогой кроссовер с расходом 5,5 л на 100 км (фото)

Линейку MG HS в Украине пополнила гибридная модификация. Доступный кроссовер экономичен и богато оснащен.

Новый MG HS Hybrid+ уже появился на украинском рынке и поступил в продажу. Подробности новинки раскрыли на сайте MG в Украине.

MG HS Hybrid+ оснащен 224-сильной установкой Фото: MG

Кроссовер MG HS Hybrid+ оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 143 л. с., 198-сильным электромотором, а также 3-ступенчатой гибридной КПП и батареей на 1,83 кВт∙ч. Суммарная отдача составляет 224 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с и расходовать в среднем 5,5 л на 100 км.

Кроссовер предлагают в двух комплектациях Фото: MG

Гибрид MG HS 2026 внешне и внутри не отличается от бензиновой версии, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Его объем багажника не уменьшился и составляет 530 л.

Цена MG HS Hybrid+ стартует с 1 357 886 гривен за версию COM. Базовая комплектация включает кондиционер, камеру, 12,3-дюймовый тачскрин, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Гибридная установка расходует 5,5 л на 100 км Фото: MG

Вариант LUX (от 1 443 519 гривен) добавляет кожаный салон, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, подогрев передних сидений и руля.

