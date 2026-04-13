На український ринок виходить недорогий кросовер із витратою 5,5 л на 100 км (фото)
Лінійку MG HS в Україні поповнила гібридна модифікація. Доступний кросовер економічний і багато оснащений.
Новий MG HS Hybrid+ уже з'явився на українському ринку та надійшов у продаж. Подробиці новинки розкрили на сайті MG в Україні.
Кросовер MG HS Hybrid+ оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 143 к. с., 198-сильним електромотором, а також 3-ступінчастою гібридною КПП і батареєю на 1,83 кВт∙год. Сумарна віддача становить 224 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 7,9 с та витрачати в середньому 5,5 л на 100 км.
Гібрид MG HS 2026 зовні та всередині не відрізняється від бензинової версії, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Його об'єм багажника не зменшився і становить 530 л.
Ціна MG HS Hybrid+ стартує з 1 357 886 гривень за версію COM. Базова комплектація включає кондиціонер, камеру, 12,3-дюймовий тачскрін, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.
Варіант LUX (від 1 443 519 гривень) додає шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, підігрів передніх сидінь та керма.
