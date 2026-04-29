Великі зміни: представлено новий Volkswagen Polo 2026 (фото, відео)

Презентовано новий Volkswagen Polo сьомого покоління. Компактний міський хетчбек став недорогим електромобілем із запасом ходу понад 450 км.

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так тепер називається модель) починає виходити на європейський ринок цього тижня і вже сьогодні доступний для передзамовлення в Німеччині. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Базова ціна Volkswagen Polo 2026 складе 24 995 євро, проте зі старту модель запропонують у дорожчій потужній версії Life на 211 сил вартістю від 33 795 євро, а дешевші варіанти обіцяють вивести на ринок із літа. Основними конкурентами моделі стануть електричні Peugeot e-208 та Renault 5 E-Tech.

Ціна Volkswagen ID.Polo стартує з 24 995 євро Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen ID.Polo

Електромобіль Volkswagen ID.Polo зберігає традиційні риси моделі, проте загалом більш обтічний, аніж бензиновий попередник. Продовгуваті фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами, а ручки задніх дверей сховані у стійках даху.

Відео дня

В основі Volkswagen ID.Polo лежить передньопривідна електрична платформа MEB+, яку також використовують представлений недавно електрокар CUPRA Raval, і майбутній Skoda Epiq. Хетчбек В-класу трохи більший за попередника.

Запас ходу Volkswagen ID.Polo сягає 454 км Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID.Polo 2026:

довжина – 4053 мм;

ширина – 1816 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм.

Салон і комплектація Volkswagen Polo 2026

Інтер'єр Volkswagen ID.Polo поєднує класичні та сучасні рішення. З одного боку, хетчбек отримав цифрову приладову панель та великий 13-дюймовий тачскрін, а з іншого — повернули численні фізичні перемикачі. До речі, можна обрати графіку приладів у дусі найпершого Volkswagen Polo 1975 року.

У салоні поєднуються екрани та фізичні кнопки Фото: Volkswagen

Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Новий Volkswagen Polo 2026 просторіший за попередника, а об'єм його багажника зріс до 435-1243 л.

Базова комплектація Volkswagen ID.Polo Trend включатиме діодні фари, кондиціонер та набір систем безпеки. Варіант Life, який першим виведуть на ринок, додає камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль, парктронік та бездротову зарядку смартфонів.

Хетчбек просторіший за попередника Фото: Volkswagen

Топовий електромобіль Volkswagen ID.Polo Style отримає матричні фари, спортивні сидіння та двозонний клімат-контроль. Серед опцій є панорамний дах, 425-ваттна акустика Harman Kardon, система напівавтономного руху, електропривід та масаж сидінь.

Важливо

Електромобіль Volkswagen Polo, характеристики

Новий Volkswagen Polo дебютує у трьох модифікаціях. Варіанти потужністю 116 і 135 к. с. комплектують невеликою літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю ємністю 37 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу до 329 км. Швидка зарядка на 80% потужністю 90 кВт займає 27 хвилин.

Об'єм багажника зріс до 435-1243 л Фото: Volkswagen

211-сильна модифікація має літій-іонну батарею типу NMC на 52 кВт∙год і її запас ходу сягає 454 км. Вона підтримує швидшу (105 кВт) зарядку на 80% за 24 хвилини. До речі, усі електромобілі Volkswagen ID.Polo мають режим повербанка і можуть живити електрообладнання. У 2027 році лінійку поповнить топовий заряджений Volkswagen ID.Polo GTI потужністю 223 к. с.

До речі, нещодавно дебютував старший брат Polo — новий електрокар Volkswagen ID.3 2026 із запасом ходу до 630 км.

