Citroen представила стильный электрокар за 9300 евро: для него не нужны права (фото)

Электромобиль Citroen Ami получил яркую версию, созданную совместно с производителем одежды и аксессуаров для серфинга Rip Curl. Миниатюрным авто можно управлять с 14 лет.

Электрокар выпустят лимитированной серией из 1600 авто, а цена Citroen Ami Rip Curl составит 9290 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Фото: Citroen

Новый Citroen Ami в исполнении Rip Curl отличается яркими наклейками на кузове — они могут быть желтыми или сиреневыми. В этот же цвет окрашивают и логотипы Citroen. Кроме того, электрокар получил спойлер на крыше и белые 14-дюймовые колеса.

Фото: Citroen

Яркие вставки добавили и в салоне, а на полу постелили коврики. Кроме того, электромобиль Citroen Ami Rip Curl получил новый цветной экран панели приборов с диагональю 5,7 дюйма. За доплату для авто доступны аксессуары — бутылка для воды и чемодан.

Электрическая установка Citroen Ami Rip Curl не претерпела изменений. 2,4-метровое авто массой 485 кг оснащено 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч.

Фото: Citroen Фото: Citroen

Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а запас хода — 75 км. В ряде стран ЕС управлять таким маломощным авто можно без водительских прав и с 14 лет.

