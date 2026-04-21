Дешевая альтернатива Smart: в Турции создали электромобиль за 13 200 евро (фото)

Турецкий электрокар Karea Fit стоит 13 200 евро

Турецкая компания Karea презентовала свою дебютную модель авто Fit. Субкомпактный городской электрокар развивает 90 км/ч и имеет запас хода 135 км.

Турция активно развивает автомобильную отрасль и местные производители создают серийные электрокары. На рынок вышли уже несколько моделей TOGG, а теперь появился и дешевый бюджетный электромобиль Karea Fit. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Авто достигает 2,6 м в длину

Новый Karea Fit — доступная альтернатива компактному Smart, который вскоре вернется на рынок. Турецкий электромобиль стоит от 699 000 лир (13 200 евро), хотя не исключено, что цена Karea Fit несколько возрастет.

В салоне все показания выводятся на центральный экран

Двухместный Karea Fit достигает всего 2631 мм в длину. У него короткий капот, большие круглые фары и массивные неокрашенные бамперы.

Стильный и недорогой: Hyundai представила компактный электромобиль для молодежи (фото)
Стильный и недорогой: Hyundai представила компактный электромобиль для молодежи (фото)

В салоне все показатели выводятся на центральный дисплей. Недорогой электрокар оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками.

Электромобиль получил кондиционер и электростеклоподъемники

Скромный электромотор мощностью 16 л. с. (12 кВт) позволяет развивать 90 км/ч и разгоняться до 50 км/ч за 6 с. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 9,98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 135 км, но поддерживает только медленную (3,3 кВт) зарядку.

Кстати, недавно во Франции презентовали городское авто за 10 500 евро, которым можно управлять без водительских прав.

Также Фокус рассказывал о доступном электрокаре от General Motors за $8500.