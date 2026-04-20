Стильный и недорогой: Hyundai представила компактный электромобиль для молодежи (фото)

Молодежный Hyundai Veloster получил преемника, который стал недорогим электрокаром. Новый Hyundai Ioniq 3 способен проехать почти 500 км без подзарядки.

Электромобиль Hyundai Ioniq 3 презентовали на Неделе дизайна в Милане. Хэтчбек-купе будут выпускать в Турции и начнут продавать в Европе со второй половины нынешнего года по цене примерно 30 000 евро. Об авто рассказали на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Запас хода Hyundai Ioniq 3 достигает 496 км Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 3 2026 года

Новый Hyundai Ioniq 3 напоминает предшественника Veloster своим силуэтом с изогнутой крышей и приподнятой "кормой". Впрочем, от асимметричных дверей отказались, а передняя часть с тоненькими фарами выдержана в духе старшего брата Hyundai Ioniq 6. Вариант N Line отличается более агрессивными бамперами, спойлером, диффузором и 19-дюймовыми дисками.

Відео дня

В основе авто лежит электрическая платформа E-GMP. Хэтчбек несколько компактнее предшественника, но просторнее.

В салоне панель приборов расположена довольно высоко Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Ioniq 3:

длина — 4155 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2680 мм;

масса — 1550-1580 кг.

Важно

Салон и комплектация Hyundai Ioniq 3

В интерьере Hyundai Ioniq 3 узкий цифровой щиток приборов разместили высоко, а на центральной панели установили большой (12,9 или 14,6 дюйма) тачскрин и физические переключатели. Это первый европейский Hyundai с новой мультимедийной системой Pleos на базе Android.

Передние кресла разделены высокой консолью Фото: Hyundai

Передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. В Hyundai Ioniq 3 N Line в отделке использовали алькантару с красными вставками. Объем багажника хэтчбека составляет 441 л (включая 119-литровый отсек под полом). Среди опций есть цифровой ключ, акустика Bose и вентиляция сидений.

Объем багажника хэтчбека составляет 441 л Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 3, характеристики

Новый Hyundai Ioniq 3 дебютирует в двух переднеприводных модификациях с силовыми установками от Kia EV2:

Standard Range — 147 л.с., батарея на 42,2 кВт∙ч, запас хода 344 км, 9 с до 100 км/ч, максималка 170 км/ч;

Long Range — 136 л. с., батарея на 61 кВт∙ч, запас хода 496 км, 9,6 с до 100 км/ч, максималка 170 км/ч.

Быстрая зарядка на 80% занимает 29 минут, также есть режим повербанка.

