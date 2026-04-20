Стильний і недорогий: Hyundai представила компактний електромобіль для молоді (фото)

Молодіжний Hyundai Veloster отримав наступника, який став недорогим електрокаром. Новий Hyundai Ioniq 3 здатен проїхати майже 500 км без підзарядки.

Електромобіль Hyundai Ioniq 3 презентували на Тижні дизайну в Мілані. Хетчбек-купе випускатимуть у Туреччині та почнуть продавати в Європі з другої половини нинішнього року за ціною приблизно 30 000 євро. Про авто розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.

Запас ходу Hyundai Ioniq 3 сягає 496 км Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 3 2026

Новий Hyundai Ioniq 3 нагадує попередника Veloster своїм силуетом з вигнутим дахом та припіднятою "кормою". Утім, від асиметричних дверей відмовилися, а передня частина із тоненькими фарами витримана у дусі старшого брата Hyundai Ioniq 6. Варіант N Line вирізняється агресивнішими бамперами, спойлером, дифузором та 19-дюймовими дисками.

В основі авто лежить електрична платформа E-GMP. Хетчбек дещо компактніший за попередника, але просторіший.

У салоні панель приладів розташована доволі високо Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Ioniq 3:

довжина – 4155 мм;

ширина – 1800 мм;

висота – 1505 мм;

колісна база – 2680 мм;

маса – 1550-1580 кг.

Салон та комплектація Hyundai Ioniq 3

В інтер'єрі Hyundai Ioniq 3 вузький цифровий щиток приладів розмістили високо, а на центральній панелі встановили великий (12,9 або 14,6 дюйма) тачскрін та фізичні перемикачі. Це перший європейський Hyundai із новою мультимедійною системою Pleos на базі Android.

Передні крісла розділені високою консоллю Фото: Hyundai

Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. У Hyundai Ioniq 3 N Line в оздобленні використали алькантару з червоними вставками. Об’єм багажника хетчбека складає 441 л (включно зі 119-літровим відсіком під підлогою). Серед опцій є цифровий ключ, акустика Bose та вентиляція сидінь.

Об"єм багажника хетчбека становить 441 л Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 3, характеристики

Новий Hyundai Ioniq 3 дебютує у двох передньопривідних модифікаціях із силовими установками від Kia EV2:

Standard Range — 147 к. с., батарея на 42,2 кВт∙год, запас ходу 344 км, 9 с до 100 км/год, максималка 170 км/год;

Long Range — 136 к. с., батарея на 61 кВт∙год, запас ходу 496 км, 9,6 с до 100 км/год, максималка 170 км/год.

Швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин, також є режим повербанка.

