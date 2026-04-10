Спортивний седан і брутальний позашляховик: показали нові електрокари Hyundai Ioniq (відео)

Представлено нові Hyundai Ioniq Venus та Earth. Електрокари вирізняються оригінальним дизайном та футуристичним інтер'єром.

Hyundai розширює сімейство Ioniq та перетворює його на окремий бренд електрокарів. Концепти Venus і Earth є провісниками майбутніх нових моделей. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Електромобілі Hyundai Ioniq Earth та Venus презентували в Китаї, адже саме там планують виробляти нові моделі. Заявлено, що моделі називатимуть на честь планет Сонячної системи. Обидва авто вирізняються великим кутом нахилу лобового скла та тоненькими Т-подібними фарами.

Hyundai Ioniq Venus

Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq Venus ("Венера") — крос-седан зі збільшеним кліренсом та контрастним обвісом. У нього клиноподібний профіль із вираженим "носом", вигнутим дахом та припіднятою задньою частиною.

У салоні Ioniq Venus встановили широкий екран Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Ioniq Venus встановили великий панорамний дисплей. В оздобленні використали алькантару та золотисті акценти.

Hyundai Ioniq Earth

Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq Earth ("Земля") — електричний позашляховик із брутальним дизайном. Авто має високий капот, масивні бампери, розширені крила та масивний позашляховий обвіс.

Задні двері Hyundai Ioniq Earth відкриваються проти руху Фото: Hyundai

Задні двері відкриваються проти руху, а центральної стійки немає. Ioniq Earth отримав менший тачскрін та оригінальні поворотні сидіння.

