Спортивный седан и брутальный внедорожник: показали новые электрокары Hyundai Ioniq (видео)

Представлены новые Hyundai Ioniq Venus и Earth. Электрокары отличаются оригинальным дизайном и футуристическим интерьером.

Hyundai расширяет семейство Ioniq и превращает его в отдельный бренд электрокаров. Концепты Venus и Earth являются предвестниками будущих новых моделей. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электромобили Hyundai Ioniq Earth и Venus презентовали в Китае, ведь именно там планируют производить новые модели. Заявлено, что модели будут называть в честь планет Солнечной системы. Оба авто отличаются большим углом наклона лобового стекла и тоненькими Т-образными фарами.

Hyundai Ioniq Venus

Hyundai Ioniq Venus

Электромобиль Hyundai Ioniq Venus ("Венера") — кросс-седан с увеличенным клиренсом и контрастным обвесом. У него клиновидный профиль с выраженным "носом", изогнутой крышей и приподнятой задней частью.

В салоне Ioniq Venus установили широкий экран

В салоне Hyundai Ioniq Venus установили большой панорамный дисплей. В отделке использовали алькантару и золотистые акценты.

Hyundai Ioniq Earth

Hyundai Ioniq Earth

Новый Hyundai Ioniq Earth ("Земля") — электрический внедорожник с брутальным дизайном. Авто имеет высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и массивный внедорожный обвес.

Задние двери Hyundai Ioniq Earth открываются против движения

Задние двери открываются против движения, а центральной стойки нет. Ioniq Earth получил меньший тачскрин и оригинальные поворотные сиденья.

