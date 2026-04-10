Спортивный седан и брутальный внедорожник: показали новые электрокары Hyundai Ioniq (видео)
Представлены новые Hyundai Ioniq Venus и Earth. Электрокары отличаются оригинальным дизайном и футуристическим интерьером.
Hyundai расширяет семейство Ioniq и превращает его в отдельный бренд электрокаров. Концепты Venus и Earth являются предвестниками будущих новых моделей. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Электромобили Hyundai Ioniq Earth и Venus презентовали в Китае, ведь именно там планируют производить новые модели. Заявлено, что модели будут называть в честь планет Солнечной системы. Оба авто отличаются большим углом наклона лобового стекла и тоненькими Т-образными фарами.
Hyundai Ioniq Venus
Электромобиль Hyundai Ioniq Venus ("Венера") — кросс-седан с увеличенным клиренсом и контрастным обвесом. У него клиновидный профиль с выраженным "носом", изогнутой крышей и приподнятой задней частью.
В салоні Hyundai Ioniq Venus встановили великий панорамний дисплей. В оздобленні використали алькантару та золотисті акценти.
Hyundai Ioniq Earth
Новый Hyundai Ioniq Earth ("Земля") — электрический внедорожник с брутальным дизайном. Авто имеет высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и массивный внедорожный обвес.
Задние двери открываются против движения, а центральной стойки нет. Ioniq Earth получил меньший тачскрин и оригинальные поворотные сиденья.
