На рынок выходит электромобиль от General Motors за $8500 с запасом хода 400 км (фото)
Новый Wuling Bingo Pro поступает в продажу. Бюджетный электрокар неплохо оснащен и имеет запас хода до 400 км.
Электромобиль Wuling Bingo Pro начали продавать в Китае по цене от 58 800 до 72 800 юаней ($8500 — 10 600), а позже возможен экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Компактный хэтчбек В-класса является обновленной и несколько увеличенной версией Wuling Bingo. У него такие же плавные формы кузова, но другая передняя часть с большими круглыми фарами.
Размеры Wuling Binguo Pro:
- длина — 4050 мм;
- ширина — 1758 мм;
- высота — 1580 мм;
- колесная база — 2560 мм;
- масса — 1270 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин, а в отделке немало хромированных деталей. Бюджетная модель довольно неплохо оснащена: в базовой версии есть диодная оптика, кондиционер, камера, ESP, контроль давления в шинах и голосовое управление мультимедиа, а топовый вариант получил камеры кругового обзора, климат-контроль, навигацию и боковые подушки безопасности.
Новый Wuling Bingo Pro получил более мощный 87-сильный электромотор и способен развить 130 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 31,9 и 37,9 кВт∙ч: запас хода составляет 330 и 403 км, соответственно. Также есть функция повербанка для питания электроприборов.
Между прочим, недавно дебютировал еще более доступный электромобиль Wuling за $6200.
Также Фокус писал, что Wuling готовит флагманский кроссовер с расходом 5,9 л на 100 км.