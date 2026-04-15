На рынок выходит электромобиль от General Motors за $8500 с запасом хода 400 км (фото)

Новый Wuling Bingo Pro поступает в продажу. Бюджетный электрокар неплохо оснащен и имеет запас хода до 400 км.

Электромобиль Wuling Bingo Pro начали продавать в Китае по цене от 58 800 до 72 800 юаней ($8500 — 10 600), а позже возможен экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара достигает 403 км Фото: autohome.com.cn

Компактный хэтчбек В-класса является обновленной и несколько увеличенной версией Wuling Bingo. У него такие же плавные формы кузова, но другая передняя часть с большими круглыми фарами.

На передней панели установлены два экрана Фото: autohome.com.cn

Размеры Wuling Binguo Pro:

длина — 4050 мм;

ширина — 1758 мм;

высота — 1580 мм;

колесная база — 2560 мм;

масса — 1270 кг.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин, а в отделке немало хромированных деталей. Бюджетная модель довольно неплохо оснащена: в базовой версии есть диодная оптика, кондиционер, камера, ESP, контроль давления в шинах и голосовое управление мультимедиа, а топовый вариант получил камеры кругового обзора, климат-контроль, навигацию и боковые подушки безопасности.

Новый Wuling Bingo Pro получил более мощный 87-сильный электромотор и способен развить 130 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 31,9 и 37,9 кВт∙ч: запас хода составляет 330 и 403 км, соответственно. Также есть функция повербанка для питания электроприборов.

