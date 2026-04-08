525 сил и богатое оснащение: дебютировал недорогой кроссовер от General Motors и Huawei (фото)

Презентован новый Baojun Huajing S. Большой семейный кроссовер богато оснащен и получил электрифицированные установки мощностью до 525 сил.

Кроссовер Baojun Huajing S выйдет на рынок до конца первого квартала и станет новым флагманом бренда. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и все модели Baojun, Huajing S является совместной разработкой инженеров General Motors и SAIC, ведь эти два концерна являются совладельцами бюджетного китайского бренда. К проекту также присоединилась компания Huawei, которая разработала программное обеспечение, мультимедиа, системы распознавания лица и полуавтономного движения. Это самая большая модель марки.

Фото: General Motors

Габариты Baojun Huajing S:

длина — 5235 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3105 мм.

Baojun Huajing S — первая модель марки в новом фирменном стиле. Авто отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и узкой оптикой, соединенной диодными полосами. Для него предлагаются 21-дюймовые диски, двухцветные расцветки и отделка салона.

Фото: General Motors

Новый Baojun Huajing S дебютировал в шестиместном исполнении. Объем багажника составляет 423 л с тремя рядами кресел и 1268 л — с двумя.

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, еще один 15,6-дюймовый монитор установили для задних пассажиров. Кроме того, есть раскладные столики и холодильник. Также комплектация включает камеры кругового обзора, набор систем безопасности, электропривод передних кресел, подогрев, вентиляцию и массаж сидений первого и второго ряда.

Фото: CarNewsChina

Кроссовер Baojun Huajing S дебютировал в плагин-гибридных модификациях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами. Переднеприводный вариант является 272-сильным, а полноприводный — 525-сильным. На выбор предлагают батареи емкостью 31 и 41,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет от 130 до 175 км.

Кстати, недавно General Motors и SAIC выпустили бюджетный электромобиль за $6200.

