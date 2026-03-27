Эконом-предложение: в продажу поступает электрокар от General Motors за $6200 (фото)

Новый Wuling Hongguang Mini EV выходит на рынок. Бюджетный городской электрокар доступен в версиях с запасом хода до 300 км.

Цена Wuling Hongguang Mini EV в Китае составляет от 44 800 до 54 800 юаней ($6220 — 7610). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Бюджетный электромобиль Wuling Mini EV — совместная разработка концернов General Motors и SAIC (они являются совладельцами бренда Wuling). Модель планируют экспортировать, ведь первое ее поколение продавали за пределами Китая.

Модель 2026 года получила круглую оптику

Обновленный Wuling Hongguang Mini EV отличается большими круглыми фарами и фонарями, а в салоне установили улучшенную мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином. Комплектация включает цифровой щиток приборов, бесключевой доступ, кондиционер и диодные фары.

Первым на рынок вывели пятидверный вариант, однако и трехдверная версия останется в линейке. Хотя авто достигает всего 3,3 м в длину, оно является четырехместным, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 838 л.

В салоне появилась новая мультимедийная система

Новый Wuling Mini EV сохранил 42-сильный мотор и способен развить 100 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 4,56 с. На выбор предлагаются модификации с батареями на 17 и 27 кВт∙ч: запас хода составляет 205 и 301 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.

