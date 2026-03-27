Економпропозиція: у продаж надходить електрокар від General Motors за $6200 (фото)

Новий Wuling Hongguang Mini EV виходить на ринок. Бюджетний міський електрокар доступний у версіях із запасом ходу до 300 км.

Ціна Wuling Hongguang Mini EV в Китаї становить від 44 800 до 54 800 юанів ($6220 — 7610). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Бюджетний електромобіль Wuling Mini EV — спільна розробка концернів General Motors та SAIC (вони є співвласниками бренду Wuling). Модель планують експортувати, адже перше її покоління продавали за межами Китаю.

Модель 2026 року отримала круглу оптику Фото: Wuling

Оновлений Wuling Hongguang Mini EV вирізняється великими круглими фарами та ліхтарями, а в салоні встановили покращену мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном. Комплектація включає цифровий щиток приладів, безключовий доступ, кондиціонер та діодні фари.

Доступний сімейний кросовер від General Motors і Huawei показали на офіційних фото

Першим на ринок вивели п'ятидверний варіант, проте і тридверна версія залишиться в лінійці. Хоча авто сягає лише 3,3 м завдовжки, воно є чотиримісним, а обєм багажника зі складеними задніми кріслами становить 838 л.

У салоні з'явилася нова мультимедійна система Фото: Wuling

Новий Wuling Mini EV зберіг 42-сильний мотор і здатен розвинути 100 км/год, а розгін до 50 км/год займає 4,56 с. На вибір пропонують модифікації із батареями на 17 та 27 кВт∙год: запас ходу становить 205 і 301 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

До речі, нещодавно на ринок вийшов сімейний кросовер Wuling, який має й електричну версію.

Також Фокус писав, що у продаж надходить дешевий електрокросовер BYD із запасом ходу 700 км.