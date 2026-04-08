525 сил і багате оснащення: дебютував недорогий кросовер від General Motors і Huawei (фото)

Презентовано новий Baojun Huajing S. Великий сімейний кросовер багато оснащений та отримав електрифіковані установки потужністю до 525 сил.

Кросовер Baojun Huajing S вийде на ринок до кінця першого кварталу та стане новим флагманом бренду. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і всі моделі Baojun, Huajing S є спільною розробкою інженерів General Motors і SAIC, адже ці два концерни є співвласниками бюджетного китайського бренду. До проєкту також долучилася компанія Huawei, яка розробила програмне забезпечення, мультимедіа, системи розпізнавання обличчя та напівавтономного руху. Це найбільша модель марки.

Великий кросовер дебютував у версіях потужністю до 525 сил Фото: General Motors

Габарити Baojun Huajing S:

довжина — 5235 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3105 мм.

Baojun Huajing S — перша модель марки у новому фірмовому стилі. Авто вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і вузькою оптикою, з'єднаною діодними смугами. Для нього пропонують 21-дюймові диски, двоколірні забарвлення та оздоблення салону.

Baojun Huajing S багато оснащений Фото: General Motors

Новий Baojun Huajing S дебютував у шестимісному виконанні. Об'єм багажника становить 423 л із трьома рядами крісел та 1268 л — із двома.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, ще один 15,6-дюймовий монітор встановили для задніх пасажирів. Крім того, є розкладні столики та холодильник. Також комплектація включає камери кругового огляду, набір систем безпеки, електропривід передніх крісел, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь першого та другого ряду.

Зі складеним третім рядом об'єм багажника становить 1268 л Фото: CarNewsChina

Кросовер Baojun Huajing S дебютував у плагін-гібридних модифікаціях із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромоторами. Передньопривідний варіант є 272-сильним, а повнопривідний — 525-сильним. На вибір пропонують батареї ємністю 31 та 41,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складає від 130 до 175 км.

