Рассекречен недорогой большой кроссовер от General Motors с расходом 5,9 л/100 км (фото)
Опубликованы первые официальные фото Wuling Starlight L. Недорогой семейный кроссовер получит экономичные плагин-гибридные силовые установки.
Новый Wuling Starlight L презентуют 24 апреля на автошоу в Пекине, а вскоре после этого модель поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.
Большой кроссовер Wuling Starlight L — совместная разработка инженеров General Motors и SAIC, ведь эти два концерна являются совладельцем китайского бренда, который выпускает бюджетные авто. Он станет флагманской самой крупной моделью марки.
Размеры Wuling Starlight L:
- длина — 4980 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1760 мм;
- колесная база — 2950 мм.
Авто отличається стриманим дизайном з високим капотом і тонкою передньою та задньою оптикою. Комплектація включає 20-дюймові диски.
Салон Wuling Starlight L имеет шесть мест, а передние кресла оснащены электроприводом и разделены высокой центральной консолью. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.
Новый Wuling Starlight L предложат в двух плагин-гибридных версиях — с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями на 106 и 143 л. с. Мощность электромоторов не раскрывают, зато известно, что средний расход топлива составит 5,9 л/100 км, а запас хода на электротяге — 260 км.
