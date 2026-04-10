Рассекречен недорогой большой кроссовер от General Motors с расходом 5,9 л/100 км (фото)

Опубликованы первые официальные фото Wuling Starlight L. Недорогой семейный кроссовер получит экономичные плагин-гибридные силовые установки.

Новый Wuling Starlight L презентуют 24 апреля на автошоу в Пекине, а вскоре после этого модель поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Фото: Wuling

Большой кроссовер Wuling Starlight L — совместная разработка инженеров General Motors и SAIC, ведь эти два концерна являются совладельцем китайского бренда, который выпускает бюджетные авто. Он станет флагманской самой крупной моделью марки.

Фото: Wuling

Размеры Wuling Starlight L:

длина — 4980 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2950 мм.

Фото: Wuling

Авто отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и тонкой передней и задней оптикой. Комплектация включает 20-дюймовые диски.

Салон Wuling Starlight L имеет шесть мест, а передние кресла оснащены электроприводом и разделены высокой центральной консолью. Кроссовер получил цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.

Фото: Wuling

Новый Wuling Starlight L предложат в двух плагин-гибридных версиях — с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями на 106 и 143 л. с. Мощность электромоторов не раскрывают, зато известно, что средний расход топлива составит 5,9 л/100 км, а запас хода на электротяге — 260 км.

