Розсекречено недорогий великий кросовер від General Motors з витратою 5,9 л/100 км (фото)
Опубліковано перші офіційні фото Wuling Starlight L. Недорогий сімейний кросовер отримає економічні плагін-гібридні силові установки.
Новий Wuling Starlight L презентують 24 квітня на автошоу в Пекіні, а невдовзі після цього модель надійде в продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.
Великий кросовер Wuling Starlight L — спільна розробка інженерів General Motors і SAIC, адже ці два концерни є співвласником китайського бренду, який випускає бюджетні авто. Він стане флагманською найбільшою моделлю марки.
Розміри Wuling Starlight L:
- довжина — 4980 мм;
- ширина — 1930 мм;
- висота — 1760 мм;
- колісна база — 2950 мм.
Авто вирізняється стриманим дизайном із високим капотом та тоненькою передньою і задньою оптикою. Комплектація включає 20-дюймові диски.
Салон Wuling Starlight L має шість місць, а передні крісла оснащені електроприводом та розділені високою центральною консоллю. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін.
Новий Wuling Starlight L запропонують у двох плагін-гібридних версіях — із 1,5-літровими бензиновими двигунами на 106 і 143 к. с. Потужність електромоторів не розкривають, зате відомо, що середня витрата пального складе 5,9 л/100 км, а запас ходу на електротязі — 260 км.
