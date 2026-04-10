Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Розсекречено недорогий великий кросовер від General Motors з витратою 5,9 л/100 км (фото)

Wuling Starlight L — великий електрифікований кросовер | Фото: Wuling

Опубліковано перші офіційні фото Wuling Starlight L. Недорогий сімейний кросовер отримає економічні плагін-гібридні силові установки.

Новий Wuling Starlight L презентують 24 квітня на автошоу в Пекіні, а невдовзі після цього модель надійде в продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.

Великий кросовер Wuling Starlight L — спільна розробка інженерів General Motors і SAIC, адже ці два концерни є співвласником китайського бренду, який випускає бюджетні авто. Він стане флагманською найбільшою моделлю марки.

Розміри Wuling Starlight L:

  • довжина — 4980 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1760 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Авто вирізняється стриманим дизайном із високим капотом та тоненькою передньою і задньою оптикою. Комплектація включає 20-дюймові диски.

Важливо
Економпропозиція: у продаж надходить електрокар від General Motors за $6200 (фото)
Салон Wuling Starlight L має шість місць, а передні крісла оснащені електроприводом та розділені високою центральною консоллю. Кросовер отримав цифровий щиток приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін.

Відео дня
Новий Wuling Starlight L запропонують у двох плагін-гібридних версіях — із 1,5-літровими бензиновими двигунами на 106 і 143 к. с. Потужність електромоторів не розкривають, зате відомо, що середня витрата пального складе 5,9 л/100 км, а запас ходу на електротязі — 260 км.

До речі, нещодавно презентували ще більший кросовер від General Motors і SAIC, який отримав потужні плагін-гібридні установки.

Також Фокус розповідав про новітній заряджений Cadillac Escalade в Києві.