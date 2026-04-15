На ринок виходить електромобіль від General Motors за $8500 із запасом ходу 400 км (фото)

Новий Wuling Bingo Pro надходить у продаж. Бюджетний електрокар непогано оснащений і має запас ходу до 400 км.

Електромобіль Wuling Bingo Pro почали продавати в Китаї за ціною від 58 800 до 72 800 юанів ($8500 — 10 600), а пізніше можливий експорт моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара сягає 403 км

Компактний хетчбек В-класу є оновленою та дещо збільшеною версією Wuling Bingo. У нього такі ж плавні форми кузова, але інша передня частина з великими круглими фарами.

На передній панелі встановлено два екрани

Розміри Wuling Binguo Pro:

довжина – 4050 мм;

ширина – 1758 мм;

висота – 1580 мм;

колісна база – 2560 мм;

маса – 1270 кг.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін, а в оздобленні чимало хромованих деталей. Бюджетна модель досить непогано оснащена: у базовій версії є діодна оптика, кондиціонер, камера, ESP, контроль тиску в шинах і голосове управління мультимедіа, а топовий варіант отримав камери кругового огляду, клімат-контроль, навігацію і бокові подушки безпеки.

Бюджетна модель непогано оснащена

Новий Wuling Bingo Pro отримав потужніший 87-сильний електромотор і здатний розвинути 130 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 31,9 та 37,9 кВт∙год: запас ходу складає 330 і 403 км, відповідно. Також є функція повербанка для живлення електроприладів.

Між іншим, нещодавно дебютував ще доступніший електромобіль Wuling за $6200.

Також Фокус писав, що Wuling готує флагманський кросовер із витратою 5,9 л на 100 км.