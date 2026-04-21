Дешева альтернатива Smart: у Туреччині створили електромобіль за 13 200 євро (фото)

Турецька компанія Karea презентувала свою дебютну модель авто Fit. Субкомпактний міський електрокар розвиває 90 км/год і має запас ходу 135 км.

Туреччина активно розвиває автомобільну галузь і місцеві виробники створюють серійні електрокари. На ринок вийшли вже кілька моделей TOGG, а тепер з'явився і дешевий бюджетний електромобіль Karea Fit. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Авто сягає 2,6 м завдовжки

Новий Karea Fit — доступна альтернатива компактному Smart, який невдовзі повернеться на ринок. Турецький електромобіль коштує від 699 000 лір (13 200 євро), хоча не виключено, що ціна Karea Fit дещо зросте.

У салоні всі покази виводяться на центральний екран

Двомісний Karea Fit сягає лише 2631 мм завдовжки. У нього короткий капот, великі круглі фари та масивні нефарбовані бампери.

У салоні всі показники виводяться на центральний дисплей. Недорогий електрокар оснащений кондиціонером та електросклопідіймачами.

Скромний електромотор потужністю 16 к. с. (12 кВт) дозволяє розвивати 90 км/год та розганятися до 50 км/год за 6 с. Літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 9,98 кВт∙год забезпечує запас ходу в 135 км, але підтримує тільки повільну (3,3 кВт) зарядку.

