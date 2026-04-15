У Франції презентували міське авто за 10 500 євро, яким можна керувати без прав (фото)

Французький виробник компактних бюджетних сітікарів Aixam-Mega презентував нову модель Easy. Доступний аналог Smart пропонують у дизельному або електричному виконанні.

Новий Aixam Easy вийшов на ринок і коштує від 10 499 до 12 999 євро за електричну версію та 11 999 — 13 499 євро — за дизельну. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Aixam Easy — двомісний сітікар із пластиковим кузовом. У нього короткий капот і великі круглі фари й ліхтарі з діодною оптикою.

Розміри Aixam Easy 2026:

довжина — 2773 мм;

ширина — 1500 мм;

колісна база — 1795 мм.

В оздобленні салону Aixam Easy використані змінні панелі з різноманітними зображеннями та візерунками. Авто має крупні кнопки, круглий селектор КПП і невеликий цифровий щиток приладів.

Мініатюрне авто має доволі великий 422-літровий багажник. Є електросклопідіймачі та пічка, а от кондиціонер відсутній.

Відео дня

Важливо

Електромобіль Aixam Easy отримав мотор на 8 к. с. (6 кВт) та 40 Н∙м. На вибір пропонують батареї ємністю 5,54 і 7,44 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 75 і 113 км.

Дизельна версія оснащена скромним двоциліндровим двигуном Kubota на 5 к. с. та 14 Н∙м. У парі з ним працює варіатор. Настільки малопотужним авто в низці країн ЄС можна керувати без водійських прав і з 16 років.

