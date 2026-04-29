Во Франции создали оригинальный электрический веломобиль с дверьми и крышей (видео)

Французский стартап Cixi представил свою дебютную модель Vigoz. Она сочетает в себе черты автомобиля и электрического велосипеда.

Новый Cixi Vigoz — недорогой трехколесный веломобиль для города с оригинальной конструкцией. Его планируют не продавать, а предоставлять в лизинг по подписке. О проекте рассказали на сайте Inside EVs.

Особенность Cixi Vigoz — наличие полноценного пластикового кузова с крышей, окнами и дверями. Также есть фары и стеклоочиститель, а сзади установлена небольшая полочка, которая заменяет багажник. Ситикар достигает 3500 мм в длину, 1650 мм в ширину и 1540 мм в высоту.

Развивает более 100 км/ч: в США создали сверхбыстрый электровелосипед (фото)

В салоне пассажир сидит за водителем, причем на заднем кресле есть крепление для детского сиденья. Cixi Vigoz получил руль велосипедного типа и даже имеет педальный привод.

Запас хода Cixi Vigoz составляет 160 км

Впрочем, основную работу выполняет небольшой электромотор на задней оси, который ассистирует педалям и позволяет развить скорость до 120 км/ч. Батарея емкостью 22 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 160 км.

К тому же, Cixi Vigoz способен клониться в поворотах подобно мотоциклам — этого добились благодаря особой конструкции подвески.

Между прочим, недавно в Турции представили городской электромобиль за 13 200 евро.

Также Фокус рассказывал о первых электробайки Brabus с экстравагантным дизайном.