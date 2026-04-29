Во Франции создали оригинальный электрический веломобиль с дверьми и крышей (видео)
Французский стартап Cixi представил свою дебютную модель Vigoz. Она сочетает в себе черты автомобиля и электрического велосипеда.
Новый Cixi Vigoz — недорогой трехколесный веломобиль для города с оригинальной конструкцией. Его планируют не продавать, а предоставлять в лизинг по подписке. О проекте рассказали на сайте Inside EVs.
Особенность Cixi Vigoz — наличие полноценного пластикового кузова с крышей, окнами и дверями. Также есть фары и стеклоочиститель, а сзади установлена небольшая полочка, которая заменяет багажник. Ситикар достигает 3500 мм в длину, 1650 мм в ширину и 1540 мм в высоту.Важно
В салоне пассажир сидит за водителем, причем на заднем кресле есть крепление для детского сиденья. Cixi Vigoz получил руль велосипедного типа и даже имеет педальный привод.
Впрочем, основную работу выполняет небольшой электромотор на задней оси, который ассистирует педалям и позволяет развить скорость до 120 км/ч. Батарея емкостью 22 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 160 км.
К тому же, Cixi Vigoz способен клониться в поворотах подобно мотоциклам — этого добились благодаря особой конструкции подвески.
