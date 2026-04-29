У Франції створили оригінальний електричний веломобіль із дверима і дахом (відео)

Французький стартап Cixi представив свою дебютну модель Vigoz. Вона поєднує в собі риси автомобіля та електричного велосипеда.

Новий Cixi Vigoz — недорогий триколісний веломобіль для міста з оригінальною конструкцією. Його планують не продавати, а надавати в лізинг за підпискою. Про проєкт розповіли на сайті Inside EVs.

Особливість Cixi Vigoz — наявність повноцінного пластикового кузова з дахом, вікнами та дверима. Також є фари та склоочисник, а ззаду встановлена невелика поличка, яка замінює багажник. Сітікар сягає 3500 мм завдовжки, 1650 мм завширшки та 1540 мм заввишки.

Важливо

У салоні пасажир сидить за водієм, причому на задньому кріслі є кріплення для дитячого сидіння. Cixi Vigoz отримав кермо велосипедного типу та навіть має педальний привід.

Відео дня

Запас ходу Cixi Vigoz становить 160 км

Утім, основну роботу виконує невеликий електромотор на задній вісі, який асистує педалям та дозволяє розвинути швидкість до 120 км/год. Батарея ємністю 22 кВт∙год забезпечує запас ходу в 160 км.

До того ж, Cixi Vigoz здатен хилитися у поворотах подібно до мотоциклів — цього добилися завдяки особливій конструкції підвіски.

