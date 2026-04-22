Стильні та екстравагантні: представлено перші електробайки Brabus (фото)

Brabus розширяє свою двоколісну лінійку. На цей раз німецьке ательє в оригінальний спосіб доопрацювало електробайки.

Електричні мотоцикли Brabus презентували на Тижні дизайну в Мілані. Про нестандартні моделі розповіли на сайті компанії.

DAB 1α Brabus Фото: brabus.com

Якщо раніше в Brabus займалися бензиновою мототехнікою, то тепер тюнінгували французькі електробайки DAB Motors. Вони вирізняються екстравагантним дизайном із яскравим забарвленням, оригінальними карбоновими деталями та нестандартними колісними дисками. Мотоцикли Brabus мають гальма Brembo, безключовий запуск та 2,8-дюймовий цифровий щиток приладів.

Brabus Urban E Фото: brabus.com

Електричний мотоцикл DAB 1α Brabus коштує 16 590 євро. Він оснащений 31-сильним мотором та батареєю ємністю 23 кВт∙год. Максимальна швидкість становить 120 км/год, а запас ходу – 150 км. Зарядка займає 3 години.

Відео дня

Важливо

Електробайк Brabus Urban E має 37-сильний мотор і батарею на 27 кВт∙год, але також розвиває 120 км/год та здатен проїхати 150 км без підзарядки. Він коштує 20 800 євро.

Brabus Urban E First Edition Фото: brabus.com

Найдорожчим є мотоцикл Brabus Urban E First Edition за 32 500 євро, який отримав особливі сидіння і декор, а також оригінальні кольори — байк може бути повністю червоним або чорним. Силова установка така ж, як і в стандартного Brabus Urban E.

