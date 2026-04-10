Альтернатива автомобілю: Toyota показала оригінальний електроскутер із багажником (фото)

Молоді дизайнери Toyota розробили оригінальний електробайк Toy E-Scooter. Він практичний і вирізняється незвичним дизайном.

Електроскутер Toyota — нестандартний двоколісний транспорт для міста. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Toy E-Scooter — творіння молодих дизайнерів Алії Давенне та Маени Хербомез, які проходили стажування в європейському підрозділі Toyota. Електробайк позиціонують як більш економічну та доступну альтернативу міським автомобілям.

Скутер вирізняється незвичним дизайном Фото: Toyota

Електроскутер Toyota краще пристосований для міста, оскільки компактний і маневрений. Утім, авто просторіше та має багажник. Дизайнери вирішили, що і Toy E-Scooter також повинен мати відсіки для багажу та додали два бокси з боків.

Летюча блоха: найстаріший виробник мотоциклів показав дешевий електробайк за $2600 (фото)

У нішах боксів помістяться сумки чи пакети з покупками, які можна закріпити спеціальними фіксаторами. До того ж, за рахунок пластикових боксів з боків захищені коліна водія.

З боків розташовані бокси для багажу Фото: Toyota

Саме через бокси Toy E-Scooter вирізняється нестандартним кутастим дизайном. До того ж, його оснастили діодною панеллю замість фари і невеликим вітровим склом. Персоналізувати мотоцикл Toyota можна за допомогою різнокольорових вставок.

До речі, нещодавно презентували найшвидший і найдорожчий мотоцикл Ducati в історії.

Також Фокус розповідав про незвичний триколісний скутер Yamaha з подушкою безпеки.