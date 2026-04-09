Летюча блоха: найстаріший виробник мотоциклів показав дешевий електробайк за $2600 (фото)

Британська компанія Royal Enfield виводить на ринок свій перший електробайк Flying Flea C6. Недорога модель підготовлена до поганих доріг та має запас ходу понад 150 км.

Новий Royal Enfield Flying Flea C6 почнуть продавати в Індії з 10 квітня за ціною від $2600, а в інших країнах мотоцикл з’явиться пізніше. Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Річ у тім, що мотоцикли Royal Enfield зараз випускають саме в Індії. До речі, британська компанія наразі є найстарішим діючим виробником мототехніки у світі, адже випускає її з 1901 року.

Мотоцикл витриманий у стилістиці стімпанк Фото: Autocar

Серійний мотоцикл Royal Enfield Flying Flea ("Летюча блоха") назвали на честь однойменної легкої моделі для британської армії часів Другої світової війни. Річ у тім, що електробайк також надзвичайно легкий — усього 124 кг.

Зовні Royal Enfield Flying Flea C6 не змінився порівняно з концептом 2024 року. Це міський мотоцикл, у дизайні якого поєднуються класичні риси та стиль стімпанк.

Запас ходу електробайка становить 154 км Фото: Autocar

Електробайк Royal Enfield отримав мотор на 20 к. с. (15,4 кВт) та 60 Н∙м і здатен розвинути 115 км/год, а розгін до 60 км/год займає 3,7 с. Силова установка має чотири режими роботи – міський, трасовий, дощовий та спортивний.

Знімна батарея ємністю 3,91 кВт∙год забезпечує запас ходу до 154 км. Її зарядка займає 2 години і 15 хвилин.

Комплектація включає цифровий щиток приладів і навігацію Фото: Autocar

Новий Royal Enfield Flying Flea C6 підготовлений до поганих доріг – має міцну підвіску та високий (207 мм) кліренс. Комплектація включає круїз-контроль, ABS, цифровий щиток приладів та навігацію.

