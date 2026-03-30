240 сил і море карбону: італійці створили особливий байк за ціною Mercedes S-Class (фото)

У США представили лімітований спортбайк Aprilia RSV4 X 250th. Він є одним із найекстремальніших і найдорожчих нових мотоциклів у світі.

Ціна Aprilia RSV4 X 250th становить 150 000 доларів — на рівні нового Mercedes S-Class. Про мотоцикл розповіли на сайті виробника.

Мотоцикл отримав карбоново-керамічні гальма

Назва підказує, що особлива версія Aprilia RSV4 X стала "подарунком" до 250-річчя проголошення незалежності США. Саме тому, у Штатах продадуть 25 із 30 спортбайків лімітованої серії, а забарвлення виконане в кольорах американського прапора.

По суті, новий Aprilia RSV4 X 250th — серійний варіант гоночного мотоцикла із серії MotoGP. Його оснастили 1,1-літровим двигуном V4, який розвиває 240 к. с. при 13 750 об/хв та має крутний момент в 131 Нм при 11 750 об/хв.

Оснащення включає титановий вихлоп, регульовану підвіску від Öhlins, легкі магнієві колеса з шинами Pirelli типу слік та карбоново-керамічні гальма Brembo. У конструкції обтікачів використано карбон, а аеродинаміка оптимізована та доповнена технологією граунд-ефекту, яка приятгує мотоцикл до дороги.

У комплекті з мотоциклом Aprilia RSV4 X 250th покупці отримуватимуть ноутбук зі спеціальним програмним забезпеченням, яке дозволить змінювати налаштування.

