Один із п'яти у світі: в Україні зберігається унікальний японський "Харлей" 40-х (фото)

Мало хто знає, що в Україні є унікальний японський мотоцикл Rikuo Typ 97 1942 року. Він на ходу та має пробіг усього 400 км.

Мотоцикл із бічним причепом Rikuo Typ 97 1942 року зберігається в одній із українських колекцій і є одним із найбільш раритетних колекційних байків у світі. Про нього розповіли у Telegram-каналі AC Garage News.

Мотоцикл має високий кліренс і привід на коляску Фото: AC Garage News

Річ у тім, що у світі збереглося усього 4 чи 5 Rikuo Typ 97. Байк із України має рідну фарбу та шини, а його пробіг – усього 400 км. Він тривалий час зберігався в ящиках у розібраному вигляді. Його зібрали, він тепер на ходу, а пробіг становить усього 400 км.

До наших днів у світі збереглося 4-5 Rikuo Typ 97 1942 Фото: AC Garage News

Rikuo Typ 97 дуже схожий на американські мотоцикли, що й не дивно – це ліцензійна копія Harley-Davidson Road King 1933 року. Модель виготовляли для японської армії, а конкретно цей байк має символіку маріонеткової держави Маньчжоу-Го, яка була утворена на території Маньчжурії (зараз це територія Китаю).

В основі мотоцикла лежить Harley-Davidson Road King Фото: AC Garage News

Японський "Харлей" оснащений 1,3-літровим двигуном V-Twin потужністю 24 к. с. та важить майже 500 кг. Він підготовлений до бездоріжжя – має привід на коляску та високий кліренс у 200 мм.

