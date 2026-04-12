Один із п'яти у світі: в Україні зберігається унікальний японський "Харлей" 40-х (фото)
Мало хто знає, що в Україні є унікальний японський мотоцикл Rikuo Typ 97 1942 року. Він на ходу та має пробіг усього 400 км.
Мотоцикл із бічним причепом Rikuo Typ 97 1942 року зберігається в одній із українських колекцій і є одним із найбільш раритетних колекційних байків у світі. Про нього розповіли у Telegram-каналі AC Garage News.
Річ у тім, що у світі збереглося усього 4 чи 5 Rikuo Typ 97. Байк із України має рідну фарбу та шини, а його пробіг – усього 400 км. Він тривалий час зберігався в ящиках у розібраному вигляді. Його зібрали, він тепер на ходу, а пробіг становить усього 400 км.
Rikuo Typ 97 дуже схожий на американські мотоцикли, що й не дивно – це ліцензійна копія Harley-Davidson Road King 1933 року. Модель виготовляли для японської армії, а конкретно цей байк має символіку маріонеткової держави Маньчжоу-Го, яка була утворена на території Маньчжурії (зараз це територія Китаю).
Японський "Харлей" оснащений 1,3-літровим двигуном V-Twin потужністю 24 к. с. та важить майже 500 кг. Він підготовлений до бездоріжжя – має привід на коляску та високий кліренс у 200 мм.
