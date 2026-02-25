Вибір для сім'ї: у США випустили чотиримісний електробайк із великим запасом ходу (відео)

Американський виробник електробайків Xtracycle презентував нову модель Swoop ASM. Вона розрахована на сімейних велосипедистів.

Новий Xtracycle Swoop ASM надійде в продаж із 31 березня за ціною від 4499 доларів. Про електричний велосипед розповіли на сайті Electrek.

Електробайк Xtracycle Swoop ASM розрахований на чотири особи — дорослого і трьох дітей, для яких ззаду встановили крісла та захисні дуги. Для їх монтажу довелося зменшити діаметр заднього колеса до 20 дюймів (переднє — 24-дюймове).

Запас ходу електробайка становить 95 км

Спереду встановили невеликий багажник, також комплектація включає діодне освітлення та невеликі екрани, на які виводяться покази приладів.

Важливо

Аби витримати навантаження, електричний велосипед Xtracycle Swoop ASM отримав міцну сталеву раму та посилені амортизатори. Він важить 31 кг і здатен розвинути 45 км/год. Також є функції електричного асисту при старті на педалях і автоматичного перемикання передач.

Xtracycle Swoop ASM розганяється до 45 км/год

Знімна батарея ємністю 630 Вт∙год забезпечує запас ходу до 96 км. Сповільнюють електробайк гідравлічні дискові гальма спереду та ззаду.

