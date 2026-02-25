Выбор для семьи: в США выпустили четырехместный электробайк с большим запасом хода (видео)

Американский производитель электробайков Xtracycle презентовал новую модель Swoop ASM. Она рассчитана на семейных велосипедистов.

Новый Xtracycle Swoop ASM поступит в продажу с 31 марта по цене от 4499 долларов. Об электрическом велосипеде рассказали на сайте Electrek.

Электробайк Xtracycle Swoop ASM рассчитан на четыре человека — взрослого и троих детей, для которых сзади установили кресла и защитные дуги. Для их монтажа пришлось уменьшить диаметр заднего колеса до 20 дюймов (переднее — 24-дюймовое).

Запас хода электробайка составляет 95 км

Спереди установили небольшой багажник, также комплектация включает диодное освещение и небольшие экраны, на которые выводятся показания приборов.

Важно

Чтобы выдержать нагрузки, электрический велосипед Xtracycle Swoop ASM получил прочную стальную раму и усиленные амортизаторы. Он весит 31 кг и способен развить 45 км/ч. Также есть функции электрического ассиста при старте на педалях и автоматического переключения передач.

Xtracycle Swoop ASM разгоняется до 45 км/ч

Съемная батарея емкостью 630 Вт∙ч обеспечивает запас хода до 96 км. Замедляют электробайк гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади.

