Маленькая ракета: в США создали компактный и очень быстрый электробайк (фото)
Производитель электрической двухколесной техники из Калифорнии Emove презентовал новую модель RoadRunner Pro. Электроскутер быстрее некоторых мотоциклов.
Электробайк Emove RoadRunner Pro поступит в продажу с 28 марта по цене от 3795 долларов. Об этом сообщается официальном на сайте компании.
Новый Emove RoadRunner Pro — компактный и легкий электроскутер с мощным мотором на 11,2 л. с. (8,4 кВт). Он способен развивать скорость до 96,5 км/ч, то есть вполне может соперничать с легкими мотоциклами.Важно
На выбор предлагают батареи емкостью 40 и 60 А∙ч: запас хода Emove RoadRunner Pro составляет 88 и 121 км, соответственно. Зарядка занимает от 8 до 10 часов.
Компактный электрокскутер Emove RoadRunner Pro имеет прочную раму, которая выдерживает нагрузку до 130 кг. Сам электробайк весит 61 кг.
Новый Emove RoadRunner Pro получил двойные амортизаторы спереди и сзади, компактные 14-дюймовые колеса с высокопрофильными шинами и мощные вентилируемые дисковые тормоза диаметром 203 мм. Комплектация Emove RoadRunner Pro включает светодиодную оптику и цифровой щиток приборов.
