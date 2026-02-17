Маленька ракета: у США створили компактний і дуже швидкий електробайк (фото)

Виробник електричної двохколісної техніки з Каліфорнії Emove презентував нову модель RoadRunner Pro. Електроскутер швидший за деякі мотоцикли.

Електробайк Emove RoadRunner Pro надійде у продаж із 28 березня за ціною від 3795 доларів. Про це повідомляється офіційному на сайті компанії.

Електроскутер розганяється до 96,5 км/год

Новий Emove RoadRunner Pro — компактний і легкий електроскутер із потужним мотором на 11,2 к. с. (8,4 кВт). Він здатен розвивати швидкість до 96,5 км/год, тобто цілком може змагатися із легкими мотоциклами.

На вибір пропонують батареї ємністю 40 та 60 А∙год: запас ходу Emove RoadRunner Pro становить 88 і 121 км, відповідно. Зарядка займає від 8 до 10 годин.

Електробайк має продуману підвіску та потужні дискові гальма

Компактний електрокскутер Emove RoadRunner Pro має міцну раму, яка витримує навантаження до 130 кг. Сам електробайк важить 61 кг.

Новий Emove RoadRunner Pro отримав подвійні амортизатори спереду та ззаду, компактні 14-дюймові колеса з високопрофільними шинами та потужні вентильовані дискові гальма діаметром 203 мм. Комплектація Emove RoadRunner Pro включає світлодіодну оптику та цифровий щиток приладів.

Між іншим, нещодавно у США випустили швидкісний електровелосипед із запасом ходу 145 км.

Також Фокус розповідав про перший серійний електромотоцикл із твердотілою батареєю.