Один із найдорожчих в історії: знаковий мотоцикл 1965 року продали за $1,3 мільйона (фото)

У Великій Британії на аукціоні продали гоночний мотоцикл MV Agusta 1965 року. За нього віддали 967 000 фунтів стерлінгів ($1 304 000).

Ціна MV Agusta 500cc — майже рекордна, він лише трохи не дотягнув до найдорожчого мотоцикла усіх часів Cyclone V-Twin за $1,32 мільйона. Про спортбайк розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Тривалий час спортбайком володів чемпіон "Формули-1" та мотоперегонів Джон Сертіз Фото: bonhams.com

Річ у тім, що цей MV Agusta 500cc — уславлений переможний мотоцикл. Саме на ньому в 1965 році Майк Хейлвуд учетверте став чемпіоном світу з перегонів MotoGP. Крім того, на цьому спортбайку виступав і майбутній восьмиразовий чемпіон MotoGP Джакомо Агостіні.

Спортбайк оснащений 500-кубовим 70-сильним двигуном Фото: bonhams.com

Після завершення спортивної кар'єри мотоцикл зберігався на складі MV Agusta, а в 1986 році його придбав ще один зірковий гонщик — Джон Сертіз. Він єдиний в історії ставав чемпіоном світу на двох та чотирьох колесах — у MotoGP (чотири рази) та "Формулі-1".

Джон Сертіз використовував MV Agusta 500cc для демонстраційних заїздів на різних мотошоу та фестивалях. Саме в нього у 2005 році спортбайк придбав його продавець. Мотоцикл практично повністю оригінальний, що тільки збільшує його вартість.

MV Agusta 500cc здатен розвинути 257 км/год Фото: bonhams.com

Спортбайк MV Agusta 500cc оснащений 497-кубовим чотирициліндровим двигуном потужністю 70 к. с. при 10 500 об/хв. Він важить усього 139 кг і здатен розвинути 257 км/год. Примітно, що мотоцикл має барабанні гальма.

