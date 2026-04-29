Один из самых дорогих в истории: знаковый мотоцикл 1965 года продали за $1,3 миллиона (фото)

В Великобритании на аукционе продали гоночный мотоцикл MV Agusta 1965 года. За него отдали 967 000 фунтов стерлингов ($1 304 000).

Цена MV Agusta 500cc — почти рекордная, он лишь немного не дотянул до самого дорогого мотоцикла всех времен Cyclone V-Twin за $1,32 миллиона. О спортбайке рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Долгое время спортбайком владел чемпион "Формулы-1" и мотогонок Джон Сертиз Фото: bonhams.com

Дело в том, что этот MV Agusta 500cc — прославленный победный мотоцикл. Именно на нем в 1965 году Майк Хейлвуд в четвертый раз стал чемпионом мира по гонкам MotoGP. Кроме того, на этом спортбайке выступал и будущий восьмикратный чемпион MotoGP Джакомо Агостини.

Спортбайк оснащен 500-кубовым 70-сильным двигателем 500-кубовым двигателем Фото: bonhams.com

После завершения спортивной карьеры мотоцикл хранился на складе MV Agusta, а в 1986 году его приобрел еще один звездный гонщик — Джон Сертиз. Он единственный в истории становился чемпионом мира на двух и четырех колесах — в MotoGP (четыре раза) и "Формуле-1".

Один из пяти в мире: в Украине хранится уникальный японский "Харлей" 40-х (фото)

Джон Сертиз использовал MV Agusta 500cc для демонстрационных заездов на различных мотошоу и фестивалях. Именно у него в 2005 году спортбайк приобрел его продавец. Мотоцикл практически полностью оригинальный, что только увеличивает его стоимость.

MV Agusta 500cc способен развить 257 км/ч Фото: bonhams.com

Спортбайк MV Agusta 500cc оснащен 497-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 70 л. с. при 10 500 об/мин. Он весит всего 139 кг и способен развить 257 км/ч. Примечательно, что мотоцикл имеет барабанные тормоза.

Кстати, недавно презентовали 500-кубовый китайский спортбайк за $4200.

Также Фокус рассказывал о первых электрических мотоциклах Brabus.