Эконом-предложение: в Индии выпустили самый дешевый электромотоцикл в мире за $1000 (фото)

Индийский производитель электрической мототехники Oben Electric презентовал новую бюджетную модель Rorr Evo. Это самый дешевый электромотоцикл в мире.

Цена Oben Rorr Evo на домашнем рынке стартует со 100 000 рупий ($1050), то есть он стоит на уровне iPhone 17. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Oben Rorr Evo — легкий городской электробайк с современным рубленым дизайном. Его масса составляет всего 140 кг.

Oben Rorr Evo разгоняется до 110 км/ч Фото: Autocar

Дешевый мотоцикл Oben Rorr Evo получил светодиодные фары, цифровой щиток приборов, два USB-порта и Bluetooth. К тому же, он имеет два багажника: 6-литровый под сиденьем и 4-литровый — вместо бензобака.

Электромотор мощностью 12 л. с. (9 кВт) позволяет развивать 110 км/ч, а разгон до 40 км/ч занимает всего 3 секунды. Батарея емкостью 3,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 180 км, а ее полная зарядка занимает 3 часа.

Запас хода Oben Rorr Evo достигает 180 км Фото: Autocar

Самый дешевый электромотоцикл проектировали для эксплуатации на плохих дорогах, поэтому у него усиленная подвеска и немалый клиренс в 200 мм, который позволяет преодолевать броды глубиной 230 мм. К тому же, силовая установка Oben Rorr Evo получила защиту от воды уровня IP67/68.

Кстати, недавно на рынок вышел мощный и дешевый китайский спортбайк стоимостью $4200.

