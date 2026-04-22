Довжина 30 м і сонячні батареї: презентовано найбільший та найнезвичніший Ferrari (фото)

Ferrari спробує сили в нових для себе перегонах — морській регаті. Із цією метою в Італії створили високотехнологічну вітрильну яхту Hypersail.

Перша яхта Ferrari дебютувала на Тижні дизайну в Мілані. Про незвичний проєкт розповіли на сайті італійського автовиробника.

Яхта сягає 30 м завдовжки та 40 м заввишки Фото: Ferrari

Новий Ferrari Hypersail розробили спільно з відомим суднобудівником Гійомом Вердьє. Яхта сягає 30 метрів завдовжки, а та 40 метрів заввишки (разом із вітрилами). Це найбільший Ferrari в історії.

Ferrari Hypersail оснастили підводними крилами Фото: Ferrari

У конструкції Ferrari Hypersail використано карбон, а корпус має кіль із баластом та підводні крила. Обтічний дизайн рубки не лише покликаний покращити аеродинаміку, а й витриманий у стилістиці лімітованого суперкара Ferrari Monza SP та спортпрототипа Ferrari 499P, який двічі вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані.

Примітно, що вітрильна яхта Ferrari не червона, а чорно-жовта, причому жовтий колір запозичили з палітри класичного купе Ferrari 275 GTB 1964 року.

Сонячні батареї забезпечують судно електроенергією Фото: Ferrari

Ще одна особливість Ferrari Hypersail — сонячні панелі великої площі потужністю 20 кВт. Вони дозволяють повністю забезпечити потреби судна в електроенергії.

