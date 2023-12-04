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Авто

Ексклюзив найвищого ґатунку: рідкісний суперкар Ferrari отримав вражаючий тюнінг (фото)

Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнінг Ferrari Monza
Фото: Mansory | Ferrari Monza SP2 допрацювали в ательє Mansory

Ferrari Monza SP2 став яскравішим на вигляд завдяки карбоновому обважуванню та оригінальному забарвленню. Потужність двигуна суперкара підняли до 830 сил.

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Лімітований Ferrari Monza SP2 став ще ексклюзивнішим. Рідкісний трековий суперкар допрацювали фахівці німецького ательє Mansory. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Ferrari Monza SP2, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza, тюнінг Ferrari Monza Fullscreen
Суперкар отримав карбоновий обвіс
Фото: Mansory

Тюнінг Ferrari Monza SP2 зробив і так не повільне авто ще швидшим. Потужність його 6,5-літрового V12 збільшили з 810 до 830 к. с., а піковий крутильний момент зріс з 720 до 740 Н∙м.

Ferrari Monza, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнінг Ferrari Monza Fullscreen
Потужність двигуна підняли до 830 сил
Фото: Mansory

Динамічні характеристики не розкривають, але відомо, що розгін до 100 км/год у Ferrari Monza Mansory займає менше 3 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

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Дизайн Ferrari Monza SP2 також допрацювали, хоча зовнішній вигляд не настільки екстравагантний, як в іншої продукції Mansory. Суперкар отримав нову решітку радіатора, карбоновий обвіс і нові ковані колісні диски YT5.Air діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду.

Ferrari Monza Mansory, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнінг Ferrari Monza Fullscreen
Фото: Mansory

Крім того, суперкар Ferrari отримав оригінальне жовто-чорне забарвлення. У таких самих кольорах виконано і шкіряне оздоблення салону.

Нагадаємо, що всього випустили тільки 200 Ferrari Monza. Вартість суперкара стартувала з 2,3 млн євро.

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