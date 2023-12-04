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Авто

Эксклюзив высшей пробы: редчайший суперкар Ferrari получил впечатляющий тюнинг (фото)

Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнинг Ferrari Monza
Фото: Mansory | Ferrari Monza SP2 доработали в ателье Mansory

Ferrari Monza SP2 стал ярче на вид благодаря карбоновому обвесу и оригинальной окраске. Мощность двигателя суперкара подняли до 830 сил.

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Лимитированный Ferrari Monza SP2 стал еще эксклюзивнее. Редкий трековый суперкар доработали специалисты немецкого ателье Mansory. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Ferrari Monza SP2, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza, тюнинг Ferrari Monza Fullscreen
Суперкар получил карбоновый обвес
Фото: Mansory

Тюнинг Ferrari Monza SP2 сделал и так не медленное авто еще быстрее. Мощность его 6,5-литрового V12 увеличили с 810 до 830 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 720 до 740 Н∙м.

Ferrari Monza, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнинг Ferrari Monza Fullscreen
Мощность двигателя подняли до 830 сил
Фото: Mansory

Динамические характеристики не раскрывают, но известно, что разгон до 100 км/ч у Ferrari Monza Mansory занимает менее 3 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

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Дизайн Ferrari Monza SP2 также доработали, хотя внешний вид не столь экстравагантный, как у другой продукции Mansory. Суперкар получил новую решетку радиатора, карбоновый обвес и новые кованные колесные диски YT5.Air диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Ferrari Monza Mansory, Mansory Ferrari SP2, Ferrari Monza SP2, Ferrari Monza, тюнинг Ferrari Monza Fullscreen
Фото: Mansory

Кроме того, суперкар Ferrari получил оригинальную желто-черную окраску. В таких же цветах выполнена и кожаная отделка салона.

Напомним, что всего выпустили только 200 Ferrari Monza. Стоимость суперкара стартовала с 2,3 млн евро.

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