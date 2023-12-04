Презентован 1000-сильный суперкар от Hyundai: его смогут испытать все желающие (видео)

Суперкар Genesis X Gran Berlinetta оснащен гибридной установкой мощностью 1086 л. с. У купе яркий обтекаемый дизайн и высокотехнологичный интерьер.

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В Барселоне презентовали яркий Genesis X Gran Berlinetta. Концепт-кар от премиум-бренда Hyundai останется в одном-единственном экземпляре, однако вскоре его смогут протестировать все желающие. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Авто создано для компьютерной игры Gran Turismo Фото: Genesis

Новый Genesis X Gran Berlinetta – элегантное двухместное спорткупе с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Дизайн передней части выдержан в фирменном стиле марки – с тоненькими фарами и "клювом" решетки радиатора. Сзади установлен небольшой спойлер. У суперкара низкий (0,34) коэффициент аэродинамики.

Суперкар оснащен 1086-сильной гибридной установкой Фото: Genesis

Салон Genesis X Gran Berlinetta отделан стеганной кожей и карбоном. На всю ширину передней панели растянут дисплей, а еще экран виртуальной панели приборов разместили прямо на руле.

Панель приборов размещена на руле Фото: Genesis

Суперкар Hyundai оснащен сверхмощной гибридной установкой. Бензиновый V6 развивает 882 л. с. при высоких 10 000 об/мин и работает в паре с 204-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 1086 л. с. и 1337 Н∙м.

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Новый Genesis X Gran Berlinetta не будут выпускать, однако его виртуальная копия с января 2024 года появится в компьютерной игре Gran Turismo 7. Ее можно будет скачать и испытать.

К слову, это далеко не первое подобное авто для Gran Turismo. Свои модели для компьютерной игры ранее подготовили Porsche, Ferrari Jaguar и даже Suzuki.

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