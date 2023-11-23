Море карбона и 850 сил: представлен дорогой итальянский суперкар с мотором Mercedes (фото)

Pagani Huayra Imola Roadster оснащен 850-сильным турбированным V12 от Mercedes-AMG. Лимитированный суперкар стоимостью свыше 5 миллионов долларов способен развить 350 км/ч.

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Pagani презентовали новейший суперкар Utopia, но продолжают выпускать его предшественника Huayra. Новой версией модели стал Pagani Huayra Imola Roadster – первые ее фото появились на сайте итальянского производителя.

Суперкар оснащен 850-сильным V12 от Mercedes-AMG Фото: Pagani

Основное отличие Pagani Huayra Imola Roadster – доработанный 6,0-литровый V12 твин-турбо от Mercedes-AMG. Его отдачу повысили до 850 л. с. и 1100 Нм. С 7-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Салон Pagani отделан кожей и карбоном Фото: Pagani

Изменения в дизайне Pagani Huayra носят сугубо функциональный характер. У Imola Roadster расширены воздухозаборники для лучшего охлаждения двигателя. Кроме того, суперкар получил новый аэродинамический пакет с обвесом, килем и антикрылом, обеспечивающий 600 кг прижимной силы при 280 км/ч.

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В конструкции авто активно использованы карбон и титан, поэтому его масса составляет всего 1260 кг. Салон Pagani Imola Roadster выполнен в стиле стимпанк, а в отделке сочетаются кожа и углеволокно.

Максимальная скорость авто составляет 350 км/ч Фото: Pagani

Всего выпустят только 8 Pagani Huayra Imola Roadster. Стоимость авто не разглашают, но известно, что купе Imola стоило 5,4 млн долларов, а кабриолеты Pagani всегда дороже.

К слову, недавно купе Pagani Huayra воссоздали мастера из Въетнама на базе старой Toyota.

Также Фокус сообщал, что в пустыне нашли заброшенный суперкар Lamborghini за $500 000.