Народные умельцы своими руками воссоздали эксклюзивный итальянский суперкар (видео)

Копия Pagani Huayra имеет стальной каркас и кузов из стекловолокна. Самодельный автомобиль оснастили двигателем Toyota.

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Во Вьетнаме заметили редчайший суперкар Pagani Huayra. Дорогое авто воссоздали местные мастера. Видео постройки авто опубликовали на Youtube-канале NHET TV.

Кузов автомобиля выполнен из стеклопластика Фото: скриншот / YouTube

Клон Pagani Huayra строили на протяжении нескольких месяцев. В основе авто лежит самодельный трубчатый каркас. Затем был создан макет Pagani Huayra из глины, на котором из стекловолокна выклеивали детали кузова.

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Суперкар Pagani Huayra воспроизведен довольно точно. Копия повторяет его по дизайну до малейших деталей вроде зеркал заднего вида или выдвижных элементов активной аэродинамики. Двери авто поднимаются вверх. Полированные колесные диски обуты в шины Continental.

В основе авто лежит трубчатый каркас Фото: скриншот / YouTube

Салон также повторяет интерьер Pagani Huayra, хотя, конечно, он не столь роскошный. К тому же, характеристики самодельного авто не позволяют назвать его суперкаром, ведь его оснастили четырехцилиндровым двигателем от старой 40-летней Toyota.

Напомним, что суперкар Pagani Huayra оснащали 6,0-литровым турбированным V12, который в разных версиях развивал от 740 до 850 л. с. Максимальная скорость превышает 370 км/ч.

Это не первый подобный проект от вьетнамских мастеров. Ранее они воссоздали не менее знаменитый суперкар LaFerrari.

Также Фокус сообщал, что в Италии создали суперкар, который светится в темноте.