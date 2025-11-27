Ціна $1 мільйон і 960 сил: представлено найдорожчий і найпотужніший Renault (фото)

Renault Group відкрила для себе новий напрям діяльності – суднобудування. Первістком став потужний 960-сильний катер у стилістиці Alpine.

Новий BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine (саме так назвали катер) презентували на виставці в Парижі. Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.

Катер сягає 16 м завдовжки Фото: Alpine

Важливо

Катер розробили в співробітництві із суднобудівною компанією BENETEAU та витримали у стилістиці нового електрокросовера Alpine A390. Зокрема, запозичили кольори із палітри моделі і додали ексклюзивний карбоновий декор, а в рубці встановили автомобільні кермо та крісло.

У рубці встановили автомобільні кермо і сидіння Фото: Alpine

Катер Renault Alpine сягає 16 м завдовжки та 4,5 м завширшки. Він розрахований на 5 осіб та має 4 каюти і санвузол. В оздобленні використали шкіру, дерево і декоративне каміння, причому покупець може персоналізувати інтер’єр.

Усередині обладнали чотири каюти Фото: Alpine

BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine оснащений двома двигунами Volvo загальною потужністю 960 сил і здатен розвинути 41 км/год. 650 л пального у двох баках вистачить, аби подолати 400 км.

Фото: Alpine

Ціна BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine перевищить мільйон доларів, тобто це найбільший, найпотужніший і найдорожчий Renault.

