Ціна $1 мільйон і 960 сил: представлено найдорожчий і найпотужніший Renault (фото)
Renault Group відкрила для себе новий напрям діяльності – суднобудування. Первістком став потужний 960-сильний катер у стилістиці Alpine.
Новий BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine (саме так назвали катер) презентували на виставці в Парижі. Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.Важливо
Катер розробили в співробітництві із суднобудівною компанією BENETEAU та витримали у стилістиці нового електрокросовера Alpine A390. Зокрема, запозичили кольори із палітри моделі і додали ексклюзивний карбоновий декор, а в рубці встановили автомобільні кермо та крісло.
Катер Renault Alpine сягає 16 м завдовжки та 4,5 м завширшки. Він розрахований на 5 осіб та має 4 каюти і санвузол. В оздобленні використали шкіру, дерево і декоративне каміння, причому покупець може персоналізувати інтер’єр.
BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine оснащений двома двигунами Volvo загальною потужністю 960 сил і здатен розвинути 41 км/год. 650 л пального у двох баках вистачить, аби подолати 400 км.
Ціна BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine перевищить мільйон доларів, тобто це найбільший, найпотужніший і найдорожчий Renault.
